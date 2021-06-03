Есть действующий сайт. Произошло переименование компании и смена логотипа. Надо сделать дизайн сайта с учётом изменений.
Многостраничный сайт (FIGMA)
Ищу дизайнера, который/рая владеет FIGMA в совершенстве.
Задача создать дизайн сайта с на 8 страниц ( 1 страница в 6 копиях с разным текстом) и
7 форм /попапов.
Что нужно от кандидата:
- наличия портфолио с сайтами, лендингами.
-уверенный/ная пользователь Figma ( работаем только в этой программе).
- внимательность к деталям, умение следовать ТЗ (обязательно)
- знание 8 пиксельной сетки
- наличия хорошего вкуса.
Как работаем:
1. Есть подробное ТЗ для каждой стр.
2. Работаем Figma. Все промежуточные этапы и финальный показ - только в Figma
3. Бюджет проекта обсуждается с каждым соискателем отдельно. Утверждается сумма проекта и выплачиваю 3 части:
- 10% - предоплата.
- 40% - утверждённый дизайн главная страницы.
- 50% - дизайн всех страниц выполнен, требования по ТЗ все учтены.
После оплаты - вы предоставляете исходные файлы.
Желаемый срок подготовки дизайна: до 3-х недель.
При отклике укажите сроки выполнения и стоимость.
Выбранный исполнитель
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