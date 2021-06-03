Многостраничный сайт (FIGMA)

Ищу дизайнера, который/рая владеет FIGMA в совершенстве.

Задача создать дизайн сайта с на 8 страниц ( 1 страница в 6 копиях с разным текстом) и

7 форм /попапов.

Что нужно от кандидата:

- наличия портфолио с сайтами, лендингами.

-уверенный/ная пользователь Figma ( работаем только в этой программе).

- внимательность к деталям, умение следовать ТЗ (обязательно)

- знание 8 пиксельной сетки

- наличия хорошего вкуса.

Как работаем:

1. Есть подробное ТЗ для каждой стр.

2. Работаем Figma​. Все промежуточные этапы и финальный показ - только в Figma

3. Бюджет проекта обсуждается с каждым соискателем отдельно. Утверждается сумма проекта и выплачиваю 3 части:

- 10% - предоплата.

- 40% - утверждённый дизайн главная страницы.

- 50% - дизайн всех страниц выполнен, требования по ТЗ все учтены.

После оплаты - вы предоставляете исходные файлы.

Желаемый срок подготовки дизайна: до 3-х недель.

При отклике укажите сроки выполнения и стоимость.