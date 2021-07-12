Оформление лендинга и личного кабинета для двух проектов

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок510 просмотров

Добрый день, у нас имеется 2 проекта, оба из них - Программы для игры Dota 2

В прикреплённых файлах оформление будущего лаунчера для одного из проектов, нас интересует такая стилистика

Обязательно с портфолио, чем больше НЕ шаблонных работ - Тем лучше

Полное ТЗ вышлем при обсуждении сроков и стоимости

4 года назад
guest_16227025318816
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$1100
20 дней
Гений и лучший в своём деле, этого человека не нужно заставлять выбиваться из шаблонов, он делает это самостоятельно. Это тот самый случай, когда ты что-то просишь и всё делается идеально с первого раза, однозначно рекомендую!
Приятный клиент! И очень интересный проект!! Работаем дальше!

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