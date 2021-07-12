Оформление лендинга и личного кабинета для двух проектов

Добрый день, у нас имеется 2 проекта, оба из них - Программы для игры Dota 2

В прикреплённых файлах оформление будущего лаунчера для одного из проектов, нас интересует такая стилистика

Обязательно с портфолио, чем больше НЕ шаблонных работ - Тем лучше

Полное ТЗ вышлем при обсуждении сроков и стоимости