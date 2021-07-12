Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется digital-дизайнер. Разработка визуальной концепции личного бренда эксперта в IG, включающая: Концепцию оформления инсталендингаЦветовую палитруПервые 12 квадратов (под контент-план)ШрифтыАвтарИконки для вечных сторизШаблоны для сторизТЗ ...
Оформление лендинга и личного кабинета для двух проектов
Добрый день, у нас имеется 2 проекта, оба из них - Программы для игры Dota 2
В прикреплённых файлах оформление будущего лаунчера для одного из проектов, нас интересует такая стилистика
Обязательно с портфолио, чем больше НЕ шаблонных работ - Тем лучше
Полное ТЗ вышлем при обсуждении сроков и стоимости
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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