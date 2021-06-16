Сделать интернет магазин

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Завершен11 заявок446 просмотров

нужен магазин для корпусной мебели 

ТЗ скину в телеграм

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$400
7 дней
Рекомендую как отличного исполнителя как отличного дизайнера который умеет работать и красиво рисовать)
Супер-позитивный заказчик с интересными проектами! Каждый раз все проходит легко и четко! Спасибо за проект! 🚀

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
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Юлия
 
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