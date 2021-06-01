Разработать дизайн 6стр в Figma/PS для WP/WC

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Закрыт21 заявка620 просмотров

﻿Разработать дизайн проект в Figma для интернет магазина металлоискатлей на Wordpress.В настоящий момент установлен шаблон. Можно отойти от текущей расстановки блоков.Цена фиксированная 2тр за все.Если интересно присылайте ссылку на портфолио.Приоритет - FigmaВажно подобрать цвета, шрифты, чтобы у сайта был свой единый стиль.Приоритет -  легкость восприятия, простой светлый дизайн, отсутствие нагруженности элементами и красками.Главная http://nokta-makro.comМагазин http://nokta-makro.com/shop/Товар http://nokta-makro.com/product/adelia-bag-nypd/

Контакты http://nokta-makro.com/elements/pages/contact/Блог http://nokta-makro.com/blog/

FigmaWordPress
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