Нужно внести правки в лэндинг: добавить на карту, размещенную на лэндинге, около 1000 организаций
Дизайн сайта
Нужно перерисовать дизайн сайта.
Нравяться сайты upwork.com, freelancer.com
Делать нужно в светлых тонах.
Все страницы сайта и всплывающие окна.
Делаем в фигме
Адаптив тоже нужен.
Если у вас есть какой то бриф - скидывайте заполним.
Бюджет и сроки обсуждаются.
Текущий дизайн можете посмотреть здесь https://jobned.com/
Заявки фрилансеров
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