Дизайн сайта

$500
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Закрыт64 заявки1617 просмотров

Нужно перерисовать дизайн сайта.

Нравяться сайты upwork.com, freelancer.com

Делать нужно в светлых тонах.

Все страницы сайта и всплывающие окна.

Делаем в фигме

Адаптив тоже нужен.

Если у вас есть какой то бриф - скидывайте заполним.

Бюджет и сроки обсуждаются.

Текущий дизайн можете посмотреть здесь https://jobned.com/

Figma
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