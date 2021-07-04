rickemberson

Webdesign UX / UI

Долгое время я работал Dj в ночных клубах, пробовал себя в верстке (7 лет назад)Но на тот момент лень взяла верх (к сожалению).Много времени было проведено в поисках того,что будет мне интересно, то что я смогу доводить до конца.И этот момент настал!Веб дизайн, либо ux / ui design. Сделать легкое и красивое, смотря на мрачное и неудобное, сделало для меня вызов, и теперь я веб дизайнер!Мои навыки:Дизайн Landing PageДизайн многостраничных сайтовДизайн мобильных приложенийАдаптивный дизайнСоздание прототиповUX анализАнализ целевой аудиторииЦенность в работе: Дальновидность, конкретику, целеустремленность и легкий подход!Большинство задач имеют легкий способ их решения!Главное для меня:Увидеть результат своей работы. Удовлетворения человека, который обратился ко мне с поставленной задачей.Закончить начатое. Удовлетворить потребности человека (компании), которые обратились ко мне.