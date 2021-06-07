👍 Делаю красиво, качественно и в срок: дизайн сайтов и мобильных приложений 🔥
👋Добрый день,меня зовут Карина, я UI/UX дизайнер. Создам для вас дизайн сайта/мобильного приложения. Обладаю сертификатом от IT Academy "UI/UX design". Работаю в Figma, Adobe Photoshop. К выполнению задания отношусь серьёзно.
李В работу входит:1. анализ конкурентов, поиск референсов
2. создание прототипа
3. отрисовка дизайна в Figma
4. адаптация под все виды устройств.
Точная цена и срок выполнения работы будут известны после заполнения брифа и определения сложности и объема работы.
Behance: https://www.behance.net/anikahic241
Telegram: https://t.me/belanika7
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Работой сильно доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Своевременная быстрая оплата, всегда на связи, оперативное решение задач!