👍 Делаю красиво, качественно и в срок: дизайн сайтов и мобильных приложений 🔥

👋Добрый день,

меня зовут Карина, я UI/UX дизайнер. Создам для вас дизайн сайта/мобильного приложения. Обладаю сертификатом от IT Academy "UI/UX design". Работаю в Figma, Adobe Photoshop. К выполнению задания отношусь серьёзно.

李В работу входит:

1. анализ конкурентов, поиск референсов

2. создание прототипа

3. отрисовка дизайна в Figma

4. адаптация под все виды устройств.

Точная цена и срок выполнения работы будут известны после заполнения брифа и определения сложности и объема работы.

 Behance: https://www.behance.net/anikahic241

 Telegram: https://t.me/belanika7