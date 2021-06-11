Привет. Меня зовут Алена и я веб-дизайнер

С удовольствием делаю макеты сайтов, интернет-магазинов.

Выдумываю логотипы и рисую баннеры. Люблю фантазировать и мечтать.

Всегда внимательно выслушаю заказчика, учту все пожелания и нюансы.

Портфолио https://www.behance.net/alengoncharuk

ДИЗАЙН:

1. Дизайн интернет-магазина мебели в стиле лофт - MirLoft - https://www.behance.net/gallery/112427263/MirLOFT

2. Дизайн страницы о Бренде компании Lucy & Leo - https://www.behance.net/gallery/114096475/Lucy-Leo

3. Дизайн интернет-магазина ЛесВода. Дизайн остался не реализованым в живой проект. Кейс с дизайном - https://www.behance.net/gallery/111192503/lesvoda

4. Главная страница молодежного портала Перспектива - https://www.behance.net/gallery/110935219/perspektiva

5. Дизайн оптово-розничного интернет-магазина 7ft.ru. Кейс с дизайном - https://www.behance.net/gallery/110937669/7ft

6. Сайта танцевального клуба Megapolisdance.ru. Кейс с дизайном - https://www.behance.net/gallery/111194073/Dancing-school

7. Лендинг-пейдж компании Banner Maker https://www.behance.net/gallery/111773597/Landing-Page

8. Концепция редизайна https://www.behance.net/gallery/111194881/koncepcija-dizajna-VKorzine

9. Дизайн интернет-магазина строительных материалов СтройСервис. Кейс дизайна - https://www.behance.net/gallery/111211283/strojmarket

10. Интернет-магазин Детский каприз. Кейс с дизайном - https://www.behance.net/gallery/114659199/E-Commerce-Childrens-Whim

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА:

1. Интернет-магазин https://mosquitokiller.ru/ Кейс с дизайном - https://www.behance.net/gallery/114651643/E-Commerce-MosquitoKiller

2. Сайт авиа-компании с заказом чартерного рейса https://www.estaraero.ru/ Кейс с дизайном - https://www.behance.net/gallery/110938211/Estar-Aero

3. Сайт оконной компании с каталогом и быстрым заказом https://www.yrossi.ru/

4. Интернет-магазин greenland-elplast.ru

5. Интернет-магазина http://brudertoys.ru/. Кейс с дизайном - https://www.behance.net/gallery/111184145/Bruder-Toys

6. Интернет-магазин https://мосчаша.рф/

7. Интернет-магазин детских товаров https://babyarea.com.ua/

8. Интернет-магазин https://baffin-shop.ru/

9. Интернет-магазин https://vircom-energo.ru/

Выполнение работы точно в оговоренный СРОК.

На связи в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по Киеву. Возможно общение в любом месенджере на ваш выбор.

Большой опыт работы в дизайне и верстке продающих интернет-магазинов. Сейчас интересует работа только в сфере дизайна. Есть большой опыт верстки - соответственно макеты делаются удобными для верстальщика.

Понимание UX/UI. Опыт работы в Figma и Photoshop. Figma - предпочтительней.