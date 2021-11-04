sadikovsarvarbek

UX/UI дизайнер (Быстро\Продуктивно\Лучше)

Здравствуйте!

Моё имя Сарварбек.

Кем я являюсь?

Я являюсь специалистом "Веб-дизайнером", "Дизайнером мобильных приложений", "UX/UI дизайнером" и " графическим дизайнером".

Что я умею?

Я умею создавать дизайн для сайтов, мобильных приложений а также создаю брендинговый дизайн для социальных сетей + делаю их анимированными и конечно-же умею делать Баннеры, визитки и листовки.

В каких инструментах я умею работать?

В основном работаю в программах (Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma, Adobe After Affects).

Мой опыт?

Работаю в этой сфере около 1-го года и за это время набрался достаточно хорошего опыта.