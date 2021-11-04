sadikovsarvarbek

UX/UI дизайнер (Быстро\Продуктивно\Лучше)
Здравствуйте!
Моё имя Сарварбек.
Кем я являюсь?
Я являюсь специалистом "Веб-дизайнером", "Дизайнером мобильных приложений", "UX/UI дизайнером" и " графическим дизайнером".
Что я умею?
Я умею создавать дизайн для сайтов, мобильных приложений а также создаю брендинговый дизайн для социальных сетей + делаю их анимированными и конечно-же умею делать Баннеры, визитки и листовки.
В каких инструментах я умею работать?
В основном работаю в программах (Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma, Adobe After Affects).
Мой опыт?
Работаю в этой сфере около 1-го года и за это время набрался достаточно хорошего опыта.