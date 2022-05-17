Здравствуйте!
Меня зовут Андрей и я веб-дизайнер. Создаю современный, удобный в использовании и продающий дизайн.
Полностью отдаюсь проектам, учитываю все пожелания заказчика, следую всем этапам разработки и в результате — классный дизайн. Ответственный — любую работу довожу до конца.
🔥 Разрабатываю:
- Landing page
- Интернет-магазин
- Многостраничный сайт
- Корпоративный сайт
- Сайт-визитка
- Баннер
Создаю сайты в Tilda Publishing.
🤝 Условия сотрудничества
Работаю по предоплате 25% или безопасный платёж.
Точная стоимость после изучения технического задания.
Landig page или главная страница сайта (до 8 блоков) — 80$. Срок — 7 дней.
Внутренняя страница (4 блока) — 20$. Срок — от 3 дней.
Адаптивный дизайн под планшет и смартфон — 15$. Срок — от 2 дней.
Баннер ( JPEG ) — 5$.
🔥 Правки и консультация бесплатные!
Мои контакты:
Почта: [email protected]
Telegram: @andreyprilous
Портфолио
- Интернет-магазин «GAMER PC»76 просмотров
- Лендинг юридической фирмы100 просмотров
- Сайт строительной компании «ТЕРЕМ»59 просмотров
- Интернет-магазин одежды «Стиль»66 просмотров
- Первый экран магазина «SPORTBALL»57 просмотров
- Первый экран салона красоты «Орхидея»47 просмотров
- Лендинг онлайн-сервис ПРИЗРАК 2.049 просмотров
- Прототип25 просмотров