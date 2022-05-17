Современный дизайн сайтов, ui/ux!

Здравствуйте!

Меня зовут Андрей и я веб-дизайнер. Создаю современный, удобный в использовании и продающий дизайн.

Полностью отдаюсь проектам, учитываю все пожелания заказчика, следую всем этапам разработки и в результате — классный дизайн. Ответственный — любую работу довожу до конца.

﻿

🔥 Разрабатываю:

Landing page

Интернет-магазин

Многостраничный сайт

Корпоративный сайт

Сайт-визитка

Баннер

Работаю в

Создаю сайты в Tilda Publishing.

🤝 Условия сотрудничества

Работаю по предоплате 25% или безопасный платёж.

Точная стоимость после изучения технического задания.

Landig page или главная страница сайта (до 8 блоков) — 80$. Срок — 7 дней.

Внутренняя страница (4 блока) — 20$. Срок — от 3 дней.

Адаптивный дизайн под планшет и смартфон — 15$. Срок — от 2 дней.

Баннер ( JPEG ) — 5$.

🔥 Правки и консультация бесплатные!

Мои контакты:

Почта: [email protected]

Telegram: @andreyprilous