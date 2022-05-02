imnotmouse

Привет 練
Меня зовут Таня, я UX/UI дизайнер, который живёт в Минске.
Мне 23 года и я очень люблю заниматься своим делом, начиная от составления целей задач и заканчивая красивыми мокапами своих проектов.
Ко всем вещам в жизни у меня такой подход: решение есть всегда! Друзья называют меня достаточно упёртым человеком, который, если поставил перед собой задачу он решит её всеми способами и постарается довести дело до конца.
Когда нахожу разные дизайн-фишки всегда пробую повторить и применить их в своей деятельности, тем самым улучшая свои навыки. Никогда не жалею времени, проведённого над заданием или изучением новых вещей, ведь это может пригодиться в профессиональном развитии. Также в дизайне очень нравится разбирать всё детально, продумывать до мелочей, чтобы пользователю был удобен интерфейс.
Отлично воспринимаю критику, ведь это путь к улучшению не только работы, но и своей жизни. :)
Портфолио
Вот ссылка на моё портфолио: behance.net/tanyatanya
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Мои контакты
telegram/viber: 375292350129
Пишите или звоните, буду рада пообщаться и детально разобрать ваши задачи.