imnotmouse

UX/UI designer

Привет 練

Меня зовут Таня, я UX/UI дизайнер, который живёт в Минске.

Мне 23 года и я очень люблю заниматься своим делом, начиная от составления целей задач и заканчивая красивыми мокапами своих проектов.

Ко всем вещам в жизни у меня такой подход: решение есть всегда! Друзья называют меня достаточно упёртым человеком, который, если поставил перед собой задачу он решит её всеми способами и постарается довести дело до конца.

Когда нахожу разные дизайн-фишки всегда пробую повторить и применить их в своей деятельности, тем самым улучшая свои навыки. Никогда не жалею времени, проведённого над заданием или изучением новых вещей, ведь это может пригодиться в профессиональном развитии. Также в дизайне очень нравится разбирать всё детально, продумывать до мелочей, чтобы пользователю был удобен интерфейс.

Отлично воспринимаю критику, ведь это путь к улучшению не только работы, но и своей жизни. :)

Портфолио

Вот ссылка на моё портфолио: behance.net/tanyatanya

Подписывайтесь, буду рада новым подписчикам.

Мои контакты

telegram/viber: 375292350129

Пишите или звоните, буду рада пообщаться и детально разобрать ваши задачи.

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