Нужно внести правки в лэндинг: добавить на карту, размещенную на лэндинге, около 1000 организаций
Отрисовать макет LandingPage для курса продаж.
Необходимо отрисовать дизайн для курса продаж. Примерно будет 6 блоков. Все подробности обсудим уже с исполнителем. Смотрим заявки как людей с отзывами, так и без
Заявки фрилансеров
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