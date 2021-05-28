Отрисовать макет LandingPage для курса продаж.

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Закрыт49 заявок553 просмотра

Необходимо отрисовать дизайн для курса продаж. Примерно будет 6 блоков. Все подробности обсудим уже с исполнителем. Смотрим заявки как людей с отзывами, так и без

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svpanova_design
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