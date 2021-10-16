Привет! Меня зовут Свет☀️
Мне 22 года и я веб-дизайнер. По специальности я программист -техник, поэтому сайтам и различного рода приложениям, я всецело посвятила свою дальнейшую жизнь. Очень ответственный и добрый человечек. Люблю общаться с людьми и приносить им пользу. Занимаюсь разработкой дизайна для вашего бизнеса, интернет-магазинов, лендингов. Обожаю делать простые, но продуманные до мелочей дизайны. Заморачиваюсь над логикой, структурирую информацию и делаю сочный современный дизайн. Люблю свою профессию и тот путь, который я выбрала по жизни.
Моя специализация:
Landing page
Интернет-магазины
Многостраничные сайты
Сайт-портфолио
Превью для видео YouTube
Мобильные приложения
Работаю в приложениях Figma, Adobe Photoshop.
С удовольствием созвонюсь с вами! 📞
Для меня очень важно, чтобы мы были на одной волне! Если у вас есть вопросы, вы хотите обсудить какие-то серьезные моменты, я с радостью и без проблем готова созвониться с вами. )
Бесплатные правки
Адекватно отношусь к критике и правкам. Пишите что хотите подправить и я сделаю это, без особых проблем!)
Всегда на связи!
Всегда готова ответить на появившиеся у вас вопросы, без игнора и длительного ожидания.
Работаю по предоплате в 50%!
В случае если Вас не устроит часть выполненной мной работы, после всех правок и разговоров. То я обязательно верну Ваш аванс. Предоплата дает мне гарантию того, что вы настроены сотрудничать серьезно и я не впустую потрачу своё время!)
С моим портфолио Вы можете ознакомиться здесь:👉
Профиль на Behance:
Профиль в инстаграм:
Дизайн сайтов| Panova Svetlana (@svpanova_design) • Фото и видео в Instagram
Свяжитесь со мной:
Email: [email protected]
Telegram: @svpanova_design
Телефон(WhatsApp): +79145235475
Портфолио
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