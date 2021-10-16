❗️🔥Делаю сайты с душой! Качественный и чистый дизайн! Не кормлю завтраками и обещаниями!🔥

﻿﻿﻿Привет! Меня зовут Свет☀️

Мне 22 года и я веб-дизайнер. По специальности я программист -техник, поэтому сайтам и различного рода приложениям, я всецело посвятила свою дальнейшую жизнь. Очень ответственный и добрый человечек. Люблю общаться с людьми и приносить им пользу. Занимаюсь разработкой дизайна для вашего бизнеса, интернет-магазинов, лендингов. Обожаю делать простые, но продуманные до мелочей дизайны. Заморачиваюсь над логикой, структурирую информацию и делаю сочный современный дизайн. Люблю свою профессию и тот путь, который я выбрала по жизни.

Моя специализация:

 Landing page

 Интернет-магазины

 Многостраничные сайты

 Сайт-портфолио

 Превью для видео YouTube

 Мобильные приложения

Работаю в приложениях Figma, Adobe Photoshop.

С удовольствием созвонюсь с вами! 📞

Для меня очень важно, чтобы мы были на одной волне! Если у вас есть вопросы, вы хотите обсудить какие-то серьезные моменты, я с радостью и без проблем готова созвониться с вами. )

Бесплатные правки

Адекватно отношусь к критике и правкам. Пишите что хотите подправить и я сделаю это, без особых проблем!)

Всегда на связи!

Всегда готова ответить на появившиеся у вас вопросы, без игнора и длительного ожидания.

Работаю по предоплате в 50%!

В случае если Вас не устроит часть выполненной мной работы, после всех правок и разговоров. То я обязательно верну Ваш аванс. Предоплата дает мне гарантию того, что вы настроены сотрудничать серьезно и я не впустую потрачу своё время!)

С моим портфолио Вы можете ознакомиться здесь:👉

Профиль на Behance:

Svetlana Panova on Behance

Профиль в инстаграм:

Дизайн сайтов| Panova Svetlana (@svpanova_design) • Фото и видео в Instagram

Свяжитесь со мной:

Email: [email protected]

Telegram: @svpanova_design

Телефон(WhatsApp): +79145235475