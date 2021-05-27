Лэндинг майнинг-центра из Беларуси

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Закрыт32 заявки682 просмотра

Добрый день, предлагаю разработать дизайн лэндинга нашего майнинг центра. У нас уже есть лэндинг, но он не отражает масштаба, который нам хотелось бы передать, да и в целом выглядит он сыровато Атоммайнинг – Первый в Беларуси майнинг-центр (atommining.by). Поэтому нужен дизайн на 3-4 страницы.

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