Создать новый дизайн сайта https://horum.co/ Для начала необходимо 1-3 страницы. Цену вы можете установить сами
Обновить формы на сайте
Здравствуйте!
отклик начинать со слова Ника иначе спам, изучите ТЗ перед откликом
Требуется обновить только формы по сайту под наш стиль https://docs.google.com/document/d/1rHJnLkI0fWAFqGAG95Tphgd2OWnrxK8SddsatKacdxE/edit?usp=sharing
Срок 2 дня
Прежде чем просто откликнутся, прошу ознакомиться с ТЗ, кодовое слово Ника
Выбранный исполнитель
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