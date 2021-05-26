Обновить формы на сайте

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Завершен18 заявок796 просмотров

Здравствуйте!

отклик начинать со слова Ника иначе спам, изучите ТЗ перед откликом

Требуется обновить только формы по сайту под наш стиль https://docs.google.com/document/d/1rHJnLkI0fWAFqGAG95Tphgd2OWnrxK8SddsatKacdxE/edit?usp=sharing

Срок 2 дня

Прежде чем просто откликнутся, прошу ознакомиться с ТЗ, кодовое слово Ника

4 года назад
nikastale
Ольга 
42 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sergunin21
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Был
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