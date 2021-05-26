Дизайнер на доработку сайта компании

Тринспортной компании нужен дизайнер, который доработает сайт транспортной компании.

Обьемы задач: перерисовать некоторые иконки на лендингах. Полностью разработать и нарисовать личный кабинет пользователя со всеми сопутствующими страницами. Нарисовать несколько банеров и др промоматериалов.

От вас: креатив, быстрый отклик

Оплата сдельная - обсудили задачу и стоимость, сделали часть работ, получили оплату и тд.

Желательно иметь статус ИП или Самозанятого, но не обязательно.