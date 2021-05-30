Дизайн многостраничного сайта визитка

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Завершен35 заявок1306 просмотров

Подробности в ТЗ , новички без отзывов мимо. 

4 года назад
danilgaleyev
Данил 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vitkachuk
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$120
5 дней
Escrow
Отличное и качественное исполнение, выполнено раньше срока. Работой доволен на все 100%. Рекомендую!
Не первый раз работаем с Данилом, всегда работа проходит максимально четко, моментальная коммуникация, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Наринэ
 
27 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Кайрат
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
Наталия
 
22 года
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2 года назад
35 отзывов
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
4 года назад
Яна
 
32 года
4 года в сервисе
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3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Олег
 
34 года
9 лет в сервисе
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месяц назад
49 отзывов
4 года назад
Андрей
 
25 лет
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38 отзывов
4 года назад
Андрей
 
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61 отзыв
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ТОП-10
Дизайн сайтов
Дмитрий
 
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год назад
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год назад
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3 года назад
5 отзывов
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37 лет
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3 часа назад
180 отзывов
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ТОП-5
Дизайн сайтов
Рожден
 
30 лет
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Был
2 года назад
126 отзывов
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Алеся
 
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4 года назад
Роман
 
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2 года назад
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6 месяцев назад
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Марианна
 
33 года
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3 года назад
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Валерия
 
25 лет
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4 года назад
Евгения
 
27 лет
4 года в сервисе
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Дмитрий
 
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Александр
 
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3 часа назад
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Артём
 
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4 года назад
Юлия
 
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2 года назад
20 отзывов
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Андрей
 
42 года
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год назад
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Марина
 
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