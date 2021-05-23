Редизайн сайта по прототипу

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки246 просмотров

Хочу обновить дизайн сайта, сайт про юридические услуги, есть прототип

4 года назад
bobdorinel
Валентин 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

starburg2
Евгений 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$125
3 дня
Все качественно и быстро! Буду обращаться к Евгению еще)
Отличный заказчик! Интересное задание было)

Заявки фрилансеров

Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
28 отзывов
4 года назад
starburg2
Евгений 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад