Редизайн сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть готовый сайт, но не совсем нравится как он смотрится на телефонах и планшетах. Ссылку на сайт и макет в фигме отправлю исполнителю. НУЖНО ТОЛЬКО НАРИСОВАТЬ ДИЗАЙН ПЛАНШЕТНОЙ И ...