Яркий LP

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок538 просмотров

лендинг 1 экран

яркий динамичный, современный, стильный и красочный диз. можно попробовать в стиле коллажа

4 года назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранные исполнители

tanyamatyushik
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$20
2 дня
Был рад поработать с Татьяной. Работа была выполнена в срок. Реализовала все мои ожидания. Всегда была на связи. Остался очень доволен, буду обращаться ещё и всем рекомендую!
Отличный заказчик! позитивный! Рекомендую
Sergunin21
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
$5
1 день
+ отличное соотношение цена и качество
Образцовый заказчик. С коммуникацией проблем не возникло Сразу пришли к общему решению. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
София
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
tanyamatyushik
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Sergunin21
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • На проектную работу нужен графический дизайнер UX/UI с опытом в figma

    Нужно дорисовать дизайн, у нас периодически появляются новые функции, соответственно требуются правки в дизайн. Ищем человека, соответствующего следующим требованиям: -графический дизайнер UX/UI -опыт работы в figma -ответственность ...

    Figma
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Копия дизайна LuckуGаmеs с определёнными изменениями + доработка. Ч.1

    $75

    Проект разбит на 4 части по просьбе исполнителя. Это первая часть. Проект: Дизайн. Среда разработки и расширение итоговой работы: .psd (Adobe Photoshop). Техническое задание первой части находится в прикреплённом файле. Исполнитель всех ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн лендинга + страница

    Необходимо сделать дизайн по готовым прототипам 1. Длинный лендинг 2. Короткая страница + адаптивы 1000px, 768px, 480px, 320px Дизайн нужно выполить в Figma. Стиль работы и цветовую гамму обозначу непосредственно ...

    FigmaNode.js
    Дизайн сайтов83 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивный дизайн лендинга

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть готовый сайт, но не совсем нравится как он смотрится на телефонах и планшетах. Ссылку на сайт и макет в фигме отправлю исполнителю. НУЖНО ТОЛЬКО НАРИСОВАТЬ ДИЗАЙН ПЛАНШЕТНОЙ И ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн Landing Page

    Здравствуйте! Есть задача отрисовать макет посадочной страницы. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xgjznDyDR7qtnEe-9I3hX8GnvtSx0DPWI9MJw0L6Fkg/edit Работу нужно будет разделить на 2 этапа: а) первый экран в двух вариантах б) отрисовка ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформить мобильную страницу сайта joomla

    Есть страничка на мобильной версии сайта joomla ресторанной тематики, которая формируется компонентом. Необходимо оформить ее в трех стилях (соответствует стилю оформления ресторанов): - классика - хайтек - лофт Стиль должен ...

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн нескольких страниц для сайта

    Мы запускаем очень необычный проект - первый маркетплейс охранных услуг. И нам нужна твоя помощь! Нужен человек, который классно нарисует 2 страницы за выходные. Предыдущие макеты отрисованы в "figma". ...

    Figma
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн одностраничного сайта для агенства детских праздников

    Требуется создать сайт одностраничный для агентства детских праздникв. ИСПОЛНИТЕЛЯ РАСМАТРИВАЕМ КОТОРЫЙ УЖЕ ДЕЛАЛ ПОДОБНОЕ ИЛИ ЧТО-ТО СВЯЗАННОЕ С ДЕТСКИМ  В ФОРМАТЕ ; psd рисовать все необходимые страницы сайта в нескольких версиях ( ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    4 года назад