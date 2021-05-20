Дизайн одностраничного сайта для агенства детских праздников

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Закрыт35 заявок1659 просмотров

Требуется создать сайт одностраничный для агентства детских праздникв. ИСПОЛНИТЕЛЯ РАСМАТРИВАЕМ КОТОРЫЙ УЖЕ ДЕЛАЛ ПОДОБНОЕ ИЛИ ЧТО-ТО СВЯЗАННОЕ С ДЕТСКИМ 

В ФОРМАТЕ ; psd рисовать все необходимые страницы сайта в нескольких версиях ( пк, мобильная и планшет)

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