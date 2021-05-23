Разработать дизайн для веб проекта

https://drive.google.com/file/d/1B7YaYkVgiE2o9l9xVMoPCn6wAaN3BYsg/view?usp=sharing

Программа для школы - для оценки детей не только по профильным предметам. Так же учителей

Рейтинг будет по пяти направлениям (успеваемость, научные, спорт, творчество, волонтерство) оценивание будет раз в четверть, нужно прикреплять достижение в виде грамот, сертификатов итд

Рейтинг учителя так же будет по определенным критериям

Будет анализ результатов ученика

Страница дополнительного образования

Роли - Ученик загружает сертификаты и смотрит свои достижения и анализ.

Классный руководитель выставляет оценки, ученикам. Также есть система оценки учителя.

Родитель просмотр

Админ добавление корректирует данные

по итогу всех критериев будет анализ ученика и показано к чему у него склонность