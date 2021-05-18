Нужны турбо-страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок540 просмотров

Здравствуйте! Для сайта https://metallolom-moscow.ru нужны качественные турбо-страницы.

Просьба откликаться тех, кто готов потрудиться над реально удобными страницами, а не для галочки.

Сделать нужно 8 - 9 страниц

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