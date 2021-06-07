Дизайн ИМ под Opencart

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Завершен30 заявок759 просмотров

Нужен дизайн интернет-магазина строительной тематики. Создан прототип в Figma.

FigmaOpencart
4 года назад
go-travkin
Григорий 
33 года
8 лет в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
4 года назад
$115
13 дней
Исполнитель справился с задачей на отлично. Сразу уловил концепцию дизайна и выполнил все пожелания заказчика. Работа была выполнена быстро и качественно, рекомендую!
Всем рекомендую Григория. Четко поставил задачу, своевременно давал правки и оплата пришла в срок. Благодарю за интересную задачу

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