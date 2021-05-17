Разработать лендинг-страницу на сайте (система учета ресурсов)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок1149 просмотров

Необходимо разработать лендинг-страницу на уже существующем сайте (онлайн-система учета воды и газа)

1. Необходимо разработать дизайн и верстку лендинг-страницы для онлайн-системы учета воды и газа (только главную страницу сайта).

2. Лендинг будет размещаться на уже существующем сайте на базе WordPress.

3. От исполнителя потребуется:

- Сделать посадочную страницу из 7-10 блоков.

- Разработать уникальный дизайн и оформление в соответствии с выбранным шаблоном на WordPress.

- Произвести интеграцию с WordPress.

4. Основные требования к лендингу:

- Лендинг должен быть продающим.

- Лендинг должен быть разработан с учетом анализа сайтов-конкурентов (ссылки дадим)

- Страница должна включать: ключевые слова, потребности ЦА, типовые применения, маркетинговые преимущества, УТП, оффер с призывом к действию.

5. Мы предоставим:

- Список ЦА и примеры сайтов-конкурентов.

- Тексты и необходимую информацию.

- Подробное ТЗ.

- При необходимости - разработку сложных схем и иллюстраций нашим дизайнером.

6. Условия:

- Стоимость обсудим индивидуально с каждым исполнителем.

- Наличие портфолио обязательно.

- После успешной совместной работы возможно дальнейшее сотрудничество - разработка других лендинг-страниц.

- Приоритет будем отдавать исполнителям, которые работали с проектами смежных тематик: IT, промышленности, интернет-связи и тд.

WordPress
4 года назад
tatianaobidina
Татьяна 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Григорий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
4 года назад
Игорь
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Иван
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов
4 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
28 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
онлайн
60 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов