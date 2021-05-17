Здравствуйте. Дайте Ваше предложение по Созданию сайта под направление для компании. Дизайн нравится вот у этих ребят: "Насосные станции ПНК" 1. Приоритет с опытом в данной сфере. 2. Текст с ...
Разработать лендинг-страницу на сайте (система учета ресурсов)
Необходимо разработать лендинг-страницу на уже существующем сайте (онлайн-система учета воды и газа)
1. Необходимо разработать дизайн и верстку лендинг-страницы для онлайн-системы учета воды и газа (только главную страницу сайта).
2. Лендинг будет размещаться на уже существующем сайте на базе WordPress.
3. От исполнителя потребуется:
- Сделать посадочную страницу из 7-10 блоков.
- Разработать уникальный дизайн и оформление в соответствии с выбранным шаблоном на WordPress.
- Произвести интеграцию с WordPress.
4. Основные требования к лендингу:
- Лендинг должен быть продающим.
- Лендинг должен быть разработан с учетом анализа сайтов-конкурентов (ссылки дадим)
- Страница должна включать: ключевые слова, потребности ЦА, типовые применения, маркетинговые преимущества, УТП, оффер с призывом к действию.
5. Мы предоставим:
- Список ЦА и примеры сайтов-конкурентов.
- Тексты и необходимую информацию.
- Подробное ТЗ.
- При необходимости - разработку сложных схем и иллюстраций нашим дизайнером.
6. Условия:
- Стоимость обсудим индивидуально с каждым исполнителем.
- Наличие портфолио обязательно.
- После успешной совместной работы возможно дальнейшее сотрудничество - разработка других лендинг-страниц.
- Приоритет будем отдавать исполнителям, которые работали с проектами смежных тематик: IT, промышленности, интернет-связи и тд.
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