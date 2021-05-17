Разработать лендинг-страницу на сайте (система учета ресурсов)

Необходимо разработать лендинг-страницу на уже существующем сайте (онлайн-система учета воды и газа)

1. Необходимо разработать дизайн и верстку лендинг-страницы для онлайн-системы учета воды и газа (только главную страницу сайта).

2. Лендинг будет размещаться на уже существующем сайте на базе WordPress.

3. От исполнителя потребуется:

- Сделать посадочную страницу из 7-10 блоков.

- Разработать уникальный дизайн и оформление в соответствии с выбранным шаблоном на WordPress.

- Произвести интеграцию с WordPress.

4. Основные требования к лендингу:

- Лендинг должен быть продающим.

- Лендинг должен быть разработан с учетом анализа сайтов-конкурентов (ссылки дадим)

- Страница должна включать: ключевые слова, потребности ЦА, типовые применения, маркетинговые преимущества, УТП, оффер с призывом к действию.

5. Мы предоставим:

- Список ЦА и примеры сайтов-конкурентов.

- Тексты и необходимую информацию.

- Подробное ТЗ.

- При необходимости - разработку сложных схем и иллюстраций нашим дизайнером.

6. Условия:

- Стоимость обсудим индивидуально с каждым исполнителем.

- Наличие портфолио обязательно.

- После успешной совместной работы возможно дальнейшее сотрудничество - разработка других лендинг-страниц.

- Приоритет будем отдавать исполнителям, которые работали с проектами смежных тематик: IT, промышленности, интернет-связи и тд.