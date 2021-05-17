Разработать дизайн сайта olcha.uz

$690
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка393 просмотра

нужно разработать дизайн интернет-магазина. Подробное ТЗ и пожелания обсудили. 

4 года назад
guest_16212470865223
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$690
10 дней
Братан вообще классный дизайнер. Делает свою работу свою работу очень качественно и быстро. Понимает что хочет заказчик. Рекомендует. Терпелив с общением! Благодарю за содействие! Успехов !
Замечательный заказчик, с которым комфортно работать! Подготовил подробное ТЗ, был всегда на связи и быстро все оплатил. Всем рекомендую! 👍 Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад

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