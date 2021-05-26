Сделать лендинг под основной многостраничный сайт, который будет представлять только одну линейку продукции - дорожные ограждения. Структура: Главный О компании Преимущества Каталог Заказ звонка Заказ товара Контакты. ...
Редизайн контентной области страниц сайта
Ранее сделали редизайн двух страниц сайта (главной и портфолио)
https://www.artmarblestudio.ru/
https://www.artmarblestudio.ru/our-work/
теперь требуется в этом же стиле, сделать редизайн страниц, которые больше всего "выбиваются" стилистики сайта:
https://www.artmarblestudio.ru/about/
https://www.artmarblestudio.ru/gov/
По наполнению принципиально ничего не меняется, но нужно, чтобы визуал был выдержан в таком же облегченном. Если нужны картинки, подготовим. Тут, скорее, наоборот - будут приниматься пожелания и предложения дизайнера.
Постоплата.
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