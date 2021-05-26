Редизайн контентной области страниц сайта

Ранее сделали редизайн двух страниц сайта (главной и портфолио)

https://www.artmarblestudio.ru/

https://www.artmarblestudio.ru/our-work/

теперь требуется в этом же стиле, сделать редизайн страниц, которые больше всего "выбиваются" стилистики сайта:

https://www.artmarblestudio.ru/about/

https://www.artmarblestudio.ru/gov/

По наполнению принципиально ничего не меняется, но нужно, чтобы визуал был выдержан в таком же облегченном. Если нужны картинки, подготовим. Тут, скорее, наоборот - будут приниматься пожелания и предложения дизайнера.

Постоплата.