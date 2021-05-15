Подобрать картинки для сайта

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  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок1214 просмотров

Всем привет!Есть два сайта, где нужно заменить картинки.

1. Американский дизайн, где фото с неграми и читаемыми иностранцами, нужно подобрать картинки близкие к русскоязычным пользователям. Сайт тематика - юр.услуги. Адрес https://vk.cc/c1WZsk

2. Сайт тематика солнцезащитные очки https://vk.cc/c1WZuv , нужно сделать а) 3 баннера для ссылок на разделы (муж, женск, спорт), б) подобрать картинки в каталоге в верхнюю плашку/баннер.в) 8 фотографий/или графических картинок, будут размещены на главной в 2 ряда по 4 шт. По видам оправы 1- Авиаторы, 2-Бабочки, 3- Безоправные, 4- Вайфареры, 5- Кошачий глаз, 6- Крглые, 7- Овальные, 8- Прямоугольные.

В отзыве пишите стоимость и срок, задание желательно сделать оперативно.

4 года назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
4 года назад
$1
1 день
Роман оперативно включился в работу, сделал все очень качественно, рекомендую к сотрудничеству, продолжу сотрудничество сам. Ответственный исполнитель.
Замечательный заказчик! Чётко знает, что именно ему нужно. Очень приятно с такими работать, надеюсь, продолжим сотрудничество)

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