Подобрать картинки для сайта

Всем привет!Есть два сайта, где нужно заменить картинки.

1. Американский дизайн, где фото с неграми и читаемыми иностранцами, нужно подобрать картинки близкие к русскоязычным пользователям. Сайт тематика - юр.услуги. Адрес https://vk.cc/c1WZsk

2. Сайт тематика солнцезащитные очки https://vk.cc/c1WZuv , нужно сделать а) 3 баннера для ссылок на разделы (муж, женск, спорт), б) подобрать картинки в каталоге в верхнюю плашку/баннер.в) 8 фотографий/или графических картинок, будут размещены на главной в 2 ряда по 4 шт. По видам оправы 1- Авиаторы, 2-Бабочки, 3- Безоправные, 4- Вайфареры, 5- Кошачий глаз, 6- Крглые, 7- Овальные, 8- Прямоугольные.

В отзыве пишите стоимость и срок, задание желательно сделать оперативно.