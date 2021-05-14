Сделать презентацию о компании, с учётом фирменного стиля, на основе собранной структуры, собрать страницу на Тильде
Дизайн (+Верстка) проекта на подобии Stackoverflow
Нужно создать дизайн для будущего проекта на подобии stackoverflow.com (вопросы и ответы к программистам).
Заказ для тех кто пишет компактный HTML, CSS и JS. Только самое необходимое без тоны ненужных библиотек.
Название проекта: AskDEV (Спроси у разработчика)
Цена:
Можете предложить и свою цену для данной работы.
Примечание:
На данном проекте будет опубликованы уже существующие вопросы и ответы из нашей базы данных. Самой формы создания вопроса, написания комментария или регистрации быть не должно. Статический контент!
По сути, пользователь попадает к нам из поисковой системы и читает вопрос и ответы к нему. Регистрироваться или возможность самому задать вопрос у него НЕ будет. Главная часть проекта это вопросы, ответы и комментарии к ним.
На сайте будет реклама от Adsense, потому и сам проект создается под него.
Требования:
1. Не использовать никакие CSS или JS фреймоврки на подобии bootstrap или JQuery. Писать с нуля самое необходимое.
CSS и JS должен быть как можно компактнее, так как весь CSS и JS будет вшит сразу в HTML - это нужно, чтобы увеличить скорость загрузки сайта. Данный проект должен открываться быстро на любом устройстве.
2. Если нужна иконка, то НЕ НУЖНО подключать весь FontAwesome, делаете SVG только для тех иконок которые действительно нужны.
3. Шрифт сайта - лучше всего если будет системный шрифт от пользователя. https://css-tricks.com/snippets/css/system-font-stack/
4. Экономить и разумно писать CSS и JS - ну и структуру HTML.
5. Адаптивный дизайн
Предусмотреть стили для списков, и тегам
,
Страницы:
1. Главная страница
Стиль на ваше усмотрение в тематику IT, но там должны быть:
- Последние заданные вопросы, пример: https://stackoverflow.com/questions
- Теги (самые популярные), пример: https://stackoverflow.com/tags
- Последние статьи из блога
2. Страница со всеми тегами (+пагинация)
пример: https://stackoverflow.com/tags
- Сайдбар справа.
3. Страница со всеми вопросами по определенному тегу.
Пример: https://stackoverflow.com/questions/tagged/python?tab=Votes
Не нужны фильтры или любая другая функциональность. Только список вопросов (его теги, рейтинг, кол-во ответов). Автора указывать не нужно.
- Сайдбар справа.
- Аватар автора тоже не нужен, только ник.
4. Страница самого вопроса
https://stackoverflow.com/questions/231767/what-does-the-yield-keyword-do
- Аватар автора тоже не нужен, только ник и дата создания вопроса или ответа, комментария.
- Обратите внимание, что у вопроса и у ответов под ними есть еще и комментарии.
- У всех есть рейтинг.
- Для правильного ответа из списка должен быть другой стиль.
- Кнопки для голосования вверх вниз - оставим. Даже если они никак не повлияют на контент, должна быть имитация того, что пользователь может поставить оценку вопросу, ответу или комментарию.
- У вопроса, ответа или комментария могут быть отрицательный, положительный и нулевой рейтинг. Предусмотреть смену цвета для этого.
5. Страница со списком последних статей в блоге
6. Страница самой статьи.
Сайдбар: Справа.
Предпочтение по дизайну:
Я программист, потому и дизайн это не моё. Но, я надеюсь на ваш вкус, чтобы получился современный и стильный дизайн.
Главная цель: Получить легковесный дизайн с технической точки зрения. Оставить в нем только самое необходимое. По сути, пользователь только зайдет читать решение своей проблемы - он никак не будет пополнять контент или регистрироваться.
В конце мне нужен готовый архив с файлами CSS, JS (если нужен будет) и HTML (+картинки, иконки).
Примеры проектов:
https://overcoder.net/
https://qna.habr.com/tags/firsttime
https://coderoad.ru/
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