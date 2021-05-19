Текст для landing page

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Завершен1 заявка97 просмотров

Текстовое наполнение лендинга

4 года назад
nellydesign
Нелли 
24 года
4 года в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
9 часов назад
4 года назад
$3
5 дней
Escrow
Ольга сделала всё очень оперативно и качественно, несмотря на то, что дали мало вводных данных. Рекомендую!
Всё хорошо. Понятное ТЗ, приятное общение, без доработок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
9 часов назад
4 года назад

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