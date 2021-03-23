Привет! ✌🏻 Меня зовут Тимур и я UX/UI - designer 😎
Живу в солнечном городе Ташкент.
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Занимаюсь дизайном веб-сайтов:
—Корпоративных сайтов;
— Landing page;
— Cайтов каталогов;
— Интернет магазинов;
— Так же создаю сайты на Тильде включая Zero Block
Контактная информация
—Telegram @timursunn , тут 24/7 основная связь
— Instagram для дополнительной связи
— [email protected] моя рабочая почта
Оплата
— Банковский перевод на карту Visa / Тинькофф
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
4 года назад
Хотелось бы написать отзыв о сотрудничестве с Тимуром. Все началось непосредственно с коммуникации, которая в свою очередь приятно удивила. Исполнитель очень ненавязчиво и популярно объяснил в каком ключе будем работать, разбил все на этапы, можно сказать взял все в свои руки, что в принципе нам и нужно было. Всегда был на связи, объяснял почему должны сделать так, а не иначе. В общем было очень приятно работать, однозначно будем сотрудничать дальше, и да, что не менее важно, цена вопроса устроила обе стороны. Спасибо!
Ответный отзыв
Ответственный и грамотный заказчик! Четкая постановка задач, спасибо. Всегда был на связи, разъяснял что было не понятно. Рекомендую к сотрудничеству!