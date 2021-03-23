Хотелось бы написать отзыв о сотрудничестве с Тимуром. Все началось непосредственно с коммуникации, которая в свою очередь приятно удивила. Исполнитель очень ненавязчиво и популярно объяснил в каком ключе будем работать, разбил все на этапы, можно сказать взял все в свои руки, что в принципе нам и нужно было. Всегда был на связи, объяснял почему должны сделать так, а не иначе. В общем было очень приятно работать, однозначно будем сотрудничать дальше, и да, что не менее важно, цена вопроса устроила обе стороны. Спасибо!