timursun

Тимур Суннатов timursun

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет! &#9996;&#127995; Меня зовут Тимур и я UX/UI - designer 😎

Живу в солнечном городе Ташкент.

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Занимаюсь дизайном веб-сайтов:

Корпоративных сайтов;

Landing page;

Cайтов каталогов;

Интернет магазинов;

Так же создаю сайты на Тильде включая Zero Block

Контактная информация

Telegram @timursunn , тут 24/7 основная связь

Instagram для дополнительной связи

[email protected] моя рабочая почта

Оплата

Банковский перевод на карту Visa / Тинькофф
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Отзывы заказчиков

Emilio1111
Эмиль 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать редизайн сайта http://humimax.ru/
Хотелось бы написать отзыв о сотрудничестве с Тимуром. Все началось непосредственно с коммуникации, которая в свою очередь приятно удивила. Исполнитель очень ненавязчиво и популярно объяснил в каком ключе будем работать, разбил все на этапы, можно сказать взял все в свои руки, что в принципе нам и нужно было. Всегда был на связи, объяснял почему должны сделать так, а не иначе. В общем было очень приятно работать, однозначно будем сотрудничать дальше, и да, что не менее важно, цена вопроса устроила обе стороны. Спасибо!
Ответственный и грамотный заказчик! Четкая постановка задач, спасибо. Всегда был на связи, разъяснял что было не понятно. Рекомендую к сотрудничеству!
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