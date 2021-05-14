Дизайн лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
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Закрыт49 заявок1447 просмотров

Необходимо нарисовать адаптивный дизайн лендинга строительной тематики. 

Исполнителя выбираю по портфолио.

Общаюсь только по микрофону в скайпе. Бюджет окончательный. Срок 3-5 дней.

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yurylisenko
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