Нужно создать дизайн для будущего проекта на подобии stackoverflow.com (вопросы и ответы к программистам). Заказ для тех кто пишет компактный HTML, CSS и JS. Только самое необходимое без тоны ненужных библиотек. ...
Дизайн лендинга
Необходимо нарисовать адаптивный дизайн лендинга строительной тематики.
Исполнителя выбираю по портфолио.
Общаюсь только по микрофону в скайпе. Бюджет окончательный. Срок 3-5 дней.
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