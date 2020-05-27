Web-дизайн для вашего бизнеса

Я — веб-дизайнер, HTML-верстальщик и очень приятная личность.

Преимущества:

- Работаю без ТЗ

- Без предоплаты

- Правки бесплатны(если они не превышают оговоренные сроки)

- Адекватный прайс

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Веб-дизайн

- Прототипирование

- Копирайтинг

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.

Что для меня главное?

Пожалуй, оставлять след. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.

Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.

Мои контакты:

Email: [email protected]

Whatsapp: +79038665611

Telegram: @tommyhelltrigged

ВК: https://vk.com/tommyhelltrigged