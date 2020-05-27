Я — веб-дизайнер, HTML-верстальщик и очень приятная личность.
Преимущества:
- Работаю без ТЗ
- Без предоплаты
- Правки бесплатны(если они не превышают оговоренные сроки)
- Адекватный прайс
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Веб-дизайн
- Прототипирование
- Копирайтинг
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
Что для меня главное?
Пожалуй, оставлять след. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.
Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.
Мои контакты:
Email: [email protected]
Whatsapp: +79038665611
Telegram: @tommyhelltrigged
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