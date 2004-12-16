Баястан Садыров BayastanSadyroffBayastanSadyroff
👋 Привет!
Меня зовут Баястан, и я веб-дизайнер из Кыргызстана. Обожаю дело, которым занимаюсь, одержим от постоянного совершенствования. Люблю нести ценность для людей, поскольку моральные ценности куда важнее цифр. Всей душой буду стараться, чтобы ваша идея взлетела и вы получили такие результаты, каких вы ожидали. Буду рад стать частью вашего проекта! Пишите, обсудим детали!
🎯 Мои сертификаты
Дизайн и фриланс. Авторский курс Алексея Бычкова
Рекламные баннеры 2.0. Иван Бурский
Пишу полезный контент про дизайн
https://www.instagram.com/bayas_sadyroff/
https://vk.com/sadyroff_design
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💣Какую ценность я даю?
1. Бесплатные макеты адаптивов (4 разрешения)
Мобильный трафик растёт с каждый годом. Получив от меня удобную версию сайта под планшеты и мобильные устройства вы получается больше удобства для ваших клиентов, что в свою очередь влияет на конверсию и заработок.
2. Все правки абсолютно бесплатные!
Нет ничего хуже, чем делать правки платными, поскольку самое главное чтобы дизайн нравился в первую очередь заказчику, ведь мы не знаем какие вкусы у посетителей данного сайта. Самое главное, чтобы сайт радовал глаза заказчика. Я это прекрасно осознаю, поэтому доведём работу до идеала!
3. Подробное объяснение своих действий
После завершения дизайна макета, я подробно расписываю почему я сделал то или иное решение.
Не просто швырнуть картинку в заказчика, а объяснить почему я сделал так, а не иначе.
4. Кэшбэк
Для вас порекомендовать меня может занять несколько минут.
Но за это вы получаете от меня 5% от суммы заказа.
5. Возврат предоплаты
Работаю по предоплате 50$. Если вам не понравится дизайн и никакими правками это не изменить,
то я верну вам деньги. Но при условии, если не поменялось ТЗ и не передумали разработку сайта.
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Оплата
Оплату принимаю через банковскую карту.
Visa: 4177 4901 4263 4809
Если я вам указал другие кошельки, будьте бдительны, с вами общается мошенник.
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📞 Всегда на связи, обращайтесь!
Telegram: https://t.me/bayas_sadyroff
Email: [email protected]
VK: https://vk.com/bayas_sadyroff
Instagram: https://www.instagram.com/bayas_sadyroff/
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