BayastanSadyroff

Баястан Садыров BayastanSadyroff

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
🔥🔥 Веб-дизайнер с которым легко! 🔥🔥

👋 Привет!

Меня зовут Баястан, и я веб-дизайнер из Кыргызстана. Обожаю дело, которым занимаюсь, одержим от постоянного совершенствования. Люблю нести ценность для людей, поскольку моральные ценности куда важнее цифр. Всей душой буду стараться, чтобы ваша идея взлетела и вы получили такие результаты, каких вы ожидали. Буду рад стать частью вашего проекта! Пишите, обсудим детали!

🎯 Мои сертификаты

Дизайн и фриланс. Авторский курс Алексея Бычкова

Рекламные баннеры 2.0. Иван Бурский

Пишу полезный контент про дизайн

https://www.instagram.com/bayas_sadyroff/

https://vk.com/sadyroff_design

https://t.me/sadyroff_design

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💣Какую ценность я даю?

1. Бесплатные макеты адаптивов (4 разрешения)

Мобильный трафик растёт с каждый годом. Получив от меня удобную версию сайта под планшеты и мобильные устройства вы получается больше удобства для ваших клиентов, что в свою очередь влияет на конверсию и заработок.

2. Все правки абсолютно бесплатные!

Нет ничего хуже, чем делать правки платными, поскольку самое главное чтобы дизайн нравился в первую очередь заказчику, ведь мы не знаем какие вкусы у посетителей данного сайта. Самое главное, чтобы сайт радовал глаза заказчика. Я это прекрасно осознаю, поэтому доведём работу до идеала!

3. Подробное объяснение своих действий

После завершения дизайна макета, я подробно расписываю почему я сделал то или иное решение.

Не просто швырнуть картинку в заказчика, а объяснить почему я сделал так, а не иначе.

4. Кэшбэк

Для вас порекомендовать меня может занять несколько минут.

Но за это вы получаете от меня 5% от суммы заказа.

5. Возврат предоплаты

Работаю по предоплате 50$. Если вам не понравится дизайн и никакими правками это не изменить,

то я верну вам деньги. Но при условии, если не поменялось ТЗ и не передумали разработку сайта.

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 Оплата

Оплату принимаю через банковскую карту.

Visa: 4177 4901 4263 4809

Если я вам указал другие кошельки, будьте бдительны, с вами общается мошенник.

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📞 Всегда на связи, обращайтесь!

Telegram: https://t.me/bayas_sadyroff

Email: [email protected]

VK: https://vk.com/bayas_sadyroff

Instagram: https://www.instagram.com/bayas_sadyroff/

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Отзывы заказчиков

Genus
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$5
10 баллов
3 года назад
Разработать логотип
Все было выполнено в срок. Результатом работы доволен.
Все гуд! Благодарю!
Ответный отзыв
guest_16550214971541
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Дизайн визитки
Замечательный исполнитель. Сделал все быстро и как надо. Рекомендую
Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Благодарю!
Ответный отзыв
guest_16550214971541
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
Создать логотип
Быстро и качественно выполнил работу. Все на отлично, рекомендую.
Очень приятно работать с заказчиком. Рекомендую! 🚀
Ответный отзыв
Wisniewski1st
Владимир 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Визитка хендлера
Быстро, четко. Однозначно рекомендую исполнителя.
Рекомендую Владимира как отличного заказчика! Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Genus
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$40
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга
Сделал все как надо, уложился в строки. Приятно работать.
Отличный заказчик! С удовольствием поработаю ещё!
Ответный отзыв
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