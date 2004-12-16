🔥🔥 Веб-дизайнер с которым легко! 🔥🔥

👋 Привет!

Меня зовут Баястан, и я веб-дизайнер из Кыргызстана. Обожаю дело, которым занимаюсь, одержим от постоянного совершенствования. Люблю нести ценность для людей, поскольку моральные ценности куда важнее цифр. Всей душой буду стараться, чтобы ваша идея взлетела и вы получили такие результаты, каких вы ожидали. Буду рад стать частью вашего проекта! Пишите, обсудим детали!

🎯 Мои сертификаты

Дизайн и фриланс. Авторский курс Алексея Бычкова

Рекламные баннеры 2.0. Иван Бурский

Пишу полезный контент про дизайн

https://www.instagram.com/bayas_sadyroff/

https://vk.com/sadyroff_design

https://t.me/sadyroff_design

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💣Какую ценность я даю?

1. Бесплатные макеты адаптивов (4 разрешения)

Мобильный трафик растёт с каждый годом. Получив от меня удобную версию сайта под планшеты и мобильные устройства вы получается больше удобства для ваших клиентов, что в свою очередь влияет на конверсию и заработок.

2. Все правки абсолютно бесплатные!

Нет ничего хуже, чем делать правки платными, поскольку самое главное чтобы дизайн нравился в первую очередь заказчику, ведь мы не знаем какие вкусы у посетителей данного сайта. Самое главное, чтобы сайт радовал глаза заказчика. Я это прекрасно осознаю, поэтому доведём работу до идеала!

3. Подробное объяснение своих действий

После завершения дизайна макета, я подробно расписываю почему я сделал то или иное решение.

Не просто швырнуть картинку в заказчика, а объяснить почему я сделал так, а не иначе.

4. Кэшбэк

Для вас порекомендовать меня может занять несколько минут.

Но за это вы получаете от меня 5% от суммы заказа.

5. Возврат предоплаты

Работаю по предоплате 50$. Если вам не понравится дизайн и никакими правками это не изменить,

то я верну вам деньги. Но при условии, если не поменялось ТЗ и не передумали разработку сайта.

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 Оплата

Оплату принимаю через банковскую карту.

Visa: 4177 4901 4263 4809

Если я вам указал другие кошельки, будьте бдительны, с вами общается мошенник.

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📞 Всегда на связи, обращайтесь!

Telegram: https://t.me/bayas_sadyroff

Email: [email protected]

VK: https://vk.com/bayas_sadyroff

Instagram: https://www.instagram.com/bayas_sadyroff/