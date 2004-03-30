Wisniewski1st

Владимир Wisniewski1st

 
32 годаРоссия/Уфа
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
36%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sasha_algasov
19 летПольша
год в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
2 балла
год назад
Визитки- квартиры суточно и ремонт.
Пропал
BayastanSadyroff
19 летКиргизия
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
Визитка хендлера
Рекомендую Владимира как отличного заказчика! Сотрудничеством доволен!
Быстро, четко. Однозначно рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв