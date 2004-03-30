Wisniewski1st

Сделать дизайн визитки «аренда квартир посуточно» и дизайн «ремонт квартир под ключ»
- Дизайн продукции1 исполнительЗакрытгод назад
- $10
Нужно написать отзывы авито - тематика квартиры посуточно . 10 штук. Срок выполнения 2 недели ( нужно разбросать )Копирайтинг1 исполнительЗакрытгод назад
Написать положительные отзывы на авито в количестве 10 штук. Ссылка на объявления в лс.Наполнение сайтов16 заявокЗакрытгод назад
Настроить контекстную рекламу, Директ , adwords ключевое слово «хендлинг» «хендлер» регион поквадратней Уфа и республика БашкортостанКонтекстная реклама10 заявокЗакрытгод назад
[url=http://handler-ufa.ru/]http://handler-ufa.ru/ [/url]продвинуть по запросам типа «хендлер уфа» и тп…Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрытгод назад
- $5
Нужно разработать визитку хендлера.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
Немного текста, контактные данные и qr код вставить нужно будет.Дизайн продукции29 заявокЗакрытгод назад
Нужен лёгкий сайт , тематика предложение услуг по подготовке собак. Грубо говоря одностраничник. Вставить виджет на группу вк заранее благодарю откликнувшихсяСайты «под ключ»39 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Нужно написать 5 отзывов на авито. Срок 2 недели. Фото и текст предоставлю.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $10
☑ Обратились по рекомендации заводчикам, как к специалисту по зоопсихологии. Проблему решили оперативно, сейчас активно готовимся к выставкам👍☑ Лучший хендлер ☑ Обращаемся к Владимиру уже не с первой собакой, результаты как всегда супер☑ Занимались по бытовому ...Копирайтингнет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно написать 5-7 отзывов на авито. Отзывов нет на аккаунтеКопирайтинг15 заявокЗакрыт2 года назад