Wisniewski1st

☑ Обратились по рекомендации заводчикам, как к специалисту по зоопсихологии. Проблему решили оперативно, сейчас активно готовимся к выставкам👍☑ Лучший хендлер ☑ Обращаемся к Владимиру уже не с первой собакой, результаты как всегда супер☑ Занимались по бытовому ...