Отзывы авито

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Закрыт16 заявок434 просмотра

Написать положительные отзывы на авито в количестве 10 штук. 

Ссылка на объявления в лс. 

3 года назад
Wisniewski1st
Владимир 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Наталия
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лилия
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Діана
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Арсен
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ильзат
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Оля
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Данияр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Арнольд
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Руслан
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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