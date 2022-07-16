Ищется специалист для наполнения телеграмм канала фото женской одежды. Необходимо загружать не менее 1000 фото в день, включая описание и цену на каждую позицию. Предложения приветствуются.
Наполнить HTML-сайт (без CMS)
Отличный проект для начинающего верстальщика. У меня есть сайт на вордпресс. Там 35 страниц.
Нужно перенести контент из этого сайта на HTML-шаблон (я выдам). То есть редактирование будет через текстовый редактор. Скопировали заголовок — вставили. Скопировали основной текст — вставили. Открыли страницу в браузере, проверили что всё выглядит нормально — перешли к следующей странице.
Оплата через сбербанк. Пожалуйста, в заявках сразу указывайте сроки и стоимость.
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