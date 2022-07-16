Наполнить HTML-сайт (без CMS)

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Закрыт24 заявки1182 просмотра

Отличный проект для начинающего верстальщика. У меня есть сайт на вордпресс. Там 35 страниц.

Нужно перенести контент из этого сайта на HTML-шаблон (я выдам). То есть редактирование будет через текстовый редактор. Скопировали заголовок — вставили. Скопировали основной текст — вставили. Открыли страницу в браузере, проверили что всё выглядит нормально — перешли к следующей странице.

Оплата через сбербанк. Пожалуйста, в заявках сразу указывайте сроки и стоимость.

HTMLWordPress
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FladeX
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