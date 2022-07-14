Контент менеджер для добавления игр на сайты движок Dle

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Закрыт14 заявок687 просмотров

Требуется на длительное время   контент менеджер для добавления игр на сайты движок Dle,

к одной игре публикуется описание игры и заголовки (даю) + скриншоты и файлы игры которые вы берете с сайтов что я скажу.

15руб одна игра

DLE
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