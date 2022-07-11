Требуется разместить объявления на Авито для мебельного магазина в течение 10 дней по 50-100 объявлений ежедневно. Предоставляются фотографии и текст. Процесс включает уникализацию фото, добавление 3-4 изображений, название товара, универсальный текст и указание цены. Задание требует 1,5-3 часа в день, желательно в первой половине дня.