Разместить отзыв

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки490 просмотров

Необходимо разместить отзыв на otzovik.com.

Требования к аккаунту:

  • старше одного года,
  • с уже имеющимися отзывами и репутацией,
  • с заполненным профилем,
  • гео аккаунта - не Украина.
Текст для размещения предоставлю.
3 года назад
Sonya_L
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
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