Требуется перенести краткое описание товаров в поле описания в интернет-магазине Virtuemart. Необходимо удалить кириллические алиасы, после чего пересохранить каждый из 1150 товаров. Задача требует внимательности и аккуратности в выполнении.
Cоздание доски объявлений
Необходимо сделать сайт на какой-то платформе, чтобы было быстро и не дорого.
Описание проекта.
Пользовательская часть сайта:
- юзер может зарегистрироваться на сайте при помощи почты, гугл, соцсетей, восстановить пароль через почту.
- юзер может добавить свои товары и услуги, внеся данные своего объявления
заголовок, описание, фото и видео (через ссылку Ютуб, Vimeo) географию, выбрав из предложенных категорий, подкатегорий, и параметров, которые в дальнейшем будут нужны для сортировки.
- Юзер в своём кабинете может заполнить/менять свои данные: Имя, фамилия, почта, телефон, сменить пароль.
- видит список своих объявлений и статистику просмотров их, может удалить, редактировать.
- Пользователь может выделить свое объявление цветом, поднять в топ и выделить рамкой за дополнительную оплату. Стоимость рекламного действия 1 балл (настраивается в админке)
- возможность добавлять объявления в избранное.
- Юзерам доступна реферальная программа 5-ти уровней, пригласив других участников на сайт они получают баллы на свой баланс, которые далее может использовать для покупки товаров/услуг на сайте. (сколько юзер получит за приглашённого баллов и его приглашённый настраивает админ в админке)
- Добавленные объявления попадают на сайт сразу, и сразу отображаются в админ панели для того, чтобы модератор мог объявления отредактировать, удалить или отправить на доработку юзеру.
- На сайте можно сделать поиск по слову и отобразятся объявления с этим словом.
- Пользователь может писать продавцу/исполнителю и уточнять детали, прежде чем купить/заказать.
- При оплате за вещь/услугу, баллы замораживаются на счету продавца/исполнителя, Разморозка только после подтверждения покупателем/заказчиком о получении вещи/услуги.
- В каждой рубрике можно отсортировать товары и услуги по критериям.
- Можно оставлять заявку на услуги/товары и получать предложения от других пользователей.
пользователь получает уведомления на сайте, в виде пуша и по почте, связанные с его балансом, модерацией, сроком объявления, о рефералах, а также уведомление о запросе на услугу, которую он предоставляет, о сообщении от другого пользователя.
- на сайте отображаются последние добавленные объявления.
- блог сайта с категориями. Для добавления статьи в блог, стоит стандартный редактор, через который можно добавить текст, фото/видео, вставить сторонний скрипт, например для опроса и др. SEO настройка статьи и самого блога.
- возможность добавить несколько языков.
Админ часть сайта:
возможность добавить юзеру на баланс баллы
возможность добавить/редактировать рубрики, подкатегории, параметры к товарам/услугам, удалять, редактировать юзера (почту, имя)
добавлять в блог статьи
список всех юзеров (имя, почта, дата регистрации, дата последнего посещения сайта, баланс, кол-во объявлений)
редактировать/удалять товары/услуги (текст, медиа)
сделать рассылку всем юзерам
есть несколько ролей на сайте, модератор, администратор, супер админ.
SEO настройки сайта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем специалистов для обработки входящих сообщений на странице Instagram. Необходима внимательность и умение быстро реагировать на сообщения. Работа включает взаимодействие с клиентами и наполнение информации на сайте.Наполнение сайтов44 заявкиЗакрыт3 года назад
- $32
Требуется наполнить рубрику сайта симами для игры Симс 4. Работа включает написание заголовков, краткое описание симов, загрузку миниатюр и добавление ссылок на Яндекс.Диск. Всего 140 страниц и около 1400 симов. Оплата 2000 руб.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется удалить 500-600 товаров с сайта на платформе OpenCart. Необходимо сверить товары по списку и проверить соответствие в таблице. Задача должна быть выполнена сегодня.Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разместить объявления на Авито для мебельного магазина в течение 10 дней по 50-100 объявлений ежедневно. Предоставляются фотографии и текст. Процесс включает уникализацию фото, добавление 3-4 изображений, название товара, универсальный текст и указание цены. Задание требует 1,5-3 часа в день, желательно в первой половине дня.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется продвижение 5 карточек товаров на маркетплейсах Ozon и Вайдбериз. Необходимо вывести товары на первые позиции. Ожидаются ориентировочные цены на услуги и информация о необходимом рекламном бюджете.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется донаполнить сайт интернет-магазина на админке megagroup. Необходимо загрузить около 70 SKU, включая картинки и описания. Также требуется заполнить SEO-параметры и параметры для маркетплейса Яндекс. Укажите бюджет и сроки выполнения.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется поставить оценку компании на Яндекс Картах для города Санкт-Петербург. Задача включает в себя добавление отзыва или оценки в соответствии с требованиями платформы.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Задача заключается в сборе базы email и контактов с сайта. Необходимо собрать 3941 контакт за день. Ожидается внимательность и оперативность в выполнении работы.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перенести сценарий чат-бота из сервиса ботхелп в ботсейлз. Сценарий включает более 100 блоков. Задача несложная, но требует оперативного выполнения. Подходите, если готовы к рутинной работе и умеете работать с чат-ботами.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт3 года назад