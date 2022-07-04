Необходимо сделать сайт на какой-то платформе, чтобы было быстро и не дорого.

Описание проекта.

Пользовательская часть сайта:

- юзер может зарегистрироваться на сайте при помощи почты, гугл, соцсетей, восстановить пароль через почту.

- юзер может добавить свои товары и услуги, внеся данные своего объявления

заголовок, описание, фото и видео (через ссылку Ютуб, Vimeo) географию, выбрав из предложенных категорий, подкатегорий, и параметров, которые в дальнейшем будут нужны для сортировки.

- Юзер в своём кабинете может заполнить/менять свои данные: Имя, фамилия, почта, телефон, сменить пароль.

- видит список своих объявлений и статистику просмотров их, может удалить, редактировать.

- Пользователь может выделить свое объявление цветом, поднять в топ и выделить рамкой за дополнительную оплату. Стоимость рекламного действия 1 балл (настраивается в админке)

- возможность добавлять объявления в избранное.

- Юзерам доступна реферальная программа 5-ти уровней, пригласив других участников на сайт они получают баллы на свой баланс, которые далее может использовать для покупки товаров/услуг на сайте. (сколько юзер получит за приглашённого баллов и его приглашённый настраивает админ в админке)

- Добавленные объявления попадают на сайт сразу, и сразу отображаются в админ панели для того, чтобы модератор мог объявления отредактировать, удалить или отправить на доработку юзеру.

- На сайте можно сделать поиск по слову и отобразятся объявления с этим словом.

- Пользователь может писать продавцу/исполнителю и уточнять детали, прежде чем купить/заказать.

- При оплате за вещь/услугу, баллы замораживаются на счету продавца/исполнителя, Разморозка только после подтверждения покупателем/заказчиком о получении вещи/услуги.

- В каждой рубрике можно отсортировать товары и услуги по критериям.

- Можно оставлять заявку на услуги/товары и получать предложения от других пользователей.

пользователь получает уведомления на сайте, в виде пуша и по почте, связанные с его балансом, модерацией, сроком объявления, о рефералах, а также уведомление о запросе на услугу, которую он предоставляет, о сообщении от другого пользователя.

- на сайте отображаются последние добавленные объявления.

- блог сайта с категориями. Для добавления статьи в блог, стоит стандартный редактор, через который можно добавить текст, фото/видео, вставить сторонний скрипт, например для опроса и др. SEO настройка статьи и самого блога.

- возможность добавить несколько языков.

Админ часть сайта:

возможность добавить юзеру на баланс баллы

возможность добавить/редактировать рубрики, подкатегории, параметры к товарам/услугам, удалять, редактировать юзера (почту, имя)

добавлять в блог статьи

список всех юзеров (имя, почта, дата регистрации, дата последнего посещения сайта, баланс, кол-во объявлений)

редактировать/удалять товары/услуги (текст, медиа)

сделать рассылку всем юзерам

есть несколько ролей на сайте, модератор, администратор, супер админ.

SEO настройки сайта