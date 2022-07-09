Необходимо вручную загрузить изображения к товарам интернет-магазина после восстановления сайта. Картинки должны быть с теми же именем и путем, что и ранее. Оплата составляет 3 рубля за картинку. Картинки будут предоставлены с сайтов-доноров. Работа на платформе Opencart.