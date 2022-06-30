Добавить картинки к товарам интернет-магазина

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Закрыт22 заявки757 просмотров

После падения хостинга и восстановления сайта были безвозвратно потеряны изображения товаров. Нужно вручную загрузить к каждому товару картинки с тем же именем и путем как и до падения. Картинок много. Оплата 3р/за картинку. Сайт на Opencart. Картинки брать с сайтов-доноров (предоставлю).

Opencart
3 года назад
karandas_agency
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Заявки фрилансеров

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