Продвинуть 5 карточек товаров на маркетплейсах Ozon и Вайдбериз

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки256 просмотров

Есть 5 товаров в разных тематиках.

Находятся они где-то далеко. Их не найти.

Требуется продвижение на первые позиции.

Пишите ориентировочные цены на свои услуги и если требуется рекламный бюджет, то + - сколько в среднем. Спасибо.

3 года назад
IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Зарина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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