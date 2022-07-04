Требуется донаполнить сайт интернет-магазина на админке megagroup. Необходимо загрузить около 70 SKU, включая картинки и описания. Также требуется заполнить SEO-параметры и параметры для маркетплейса Яндекс. Укажите бюджет и сроки выполнения.
Продвинуть 5 карточек товаров на маркетплейсах Ozon и Вайдбериз
Есть 5 товаров в разных тематиках.
Находятся они где-то далеко. Их не найти.
Требуется продвижение на первые позиции.
Пишите ориентировочные цены на свои услуги и если требуется рекламный бюджет, то + - сколько в среднем. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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