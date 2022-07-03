Требуется улучшить описание товара для повышения его позиций на маркетплейсе Wildberries, а также улучшить качество фотографий карточки товара. Необходимо создать привлекательное и информативное описание, которое привлечет покупателей.
Перенести сценарий чат-бота из ботхелп в ботсейлз
Здравствуйте! Нужно перенести сценарий чат-бота из одного сервиса в другой.
Сценарий состоит из более чем 100 блоков. Работа не сложная, но рутинная.
Перенести нужно оперативно.
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