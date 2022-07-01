Редактору контентного сайта в связи с запуском нового тематического направления необходима разовая помощь начинающего редактора или контент-менеджера. Объем задачи - подготовка 100-150 типовых статей (в зависимости от активности/способностей помощника) в течение трех месяцев.

Процесс подготовки статьи для помощника редактора состоит из трех этапов.

1. Подготовка ТЗ. Выполняется на основании семантического ядра и анализа конкурентов.

2. Работа с авторами. Сюда входит постановка ТЗ авторам, проверка их работы на соответствие ТЗ, отправка на доработку с обозначением недочетов при необходимости. Поиск авторов НЕ требуется.

3. Подготовка к публикации. Выполняется в CMS WordPress.

Работа по задаче будет вестись под началом и при полной поддержке опытного редактора, выпустившего не одну тысячу статей для контентных проектов. Редактор проведет все необходимое обучение, предоставит список тем для статей и семантическое ядро по каждой теме, проверит ТЗ (пункт 1) и подготовленную к публикации статью (пункт 3).

Задача предполагает полностью удаленную работу. Рабочие часы для себя исполнитель определяет сам, их учет не ведется. Важен только результат: выполнение озвученных выше задач в соответствии с проговоренным с редактором планом.

Основное взаимодействие с редактором будет осуществляться через канал в Telegram. Наличие данного мессенджера необходимо. При этом важна готовность к голосовому общению на случай возникновения вопросов, требующих оперативной обратной связи (например, обучение). Предварительное общение с руководителем проекта также только голосовое.

Для удобства помощника - оплата еженедельно. С привязкой к выполненным за период этапам работ по каждой статье. Возможен перевод на карту, по WebMoney или ЮMoney.

Данная задача будет интересна как редакторам с начальным опытом, так и контент-менеджерам, авторам или корректорам, желающим подняться на уровень выше в многоступенчатом процессе создания контента для интернет-проектов. Редакторам, имеющим обширный опыт управления работами по подготовке контента, задача может быть малоинтересна, так как не предполагает самостоятельного формирования контент-плана.

Прошу откликаться только тех, кто заинтересован в выполнении задачи от начала до конца. Отклики лучше оставлять здесь, но можно и в личные сообщения. Задача актуальна в течение всего времени ее размещения.