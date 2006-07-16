Необходимо написать и опубликовать 100 новостных заметок в течение 3–4 месяцев. Это 1–2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем одной заметки: 1,5–3 тыс. символов. Тематика — туризм. Упор на открытие/закрытие стран ...
ТОП-менеджер. Области профессиональных знаний: интернет, реклама.
Здесь уже ооочень долго. Наверное, со времен, когда Рамблер был большим, а Яндекс маленьким. :-) А может, еще дольше. Но пользуюсь Weblancer редко, для второстепенного бизнеса.
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо написать и опубликовать 100 новостных заметок в течение 3–4 месяцев. Это 1–2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем одной заметки: 1,5–3 тыс. символов. Тематика — туризм. Упор на открытие/закрытие стран ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо написать и опубликовать 100 новостных заметок в течение 3-4 месяцев. Это 1-2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем 1 новости: 1,5-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие стран ...Копирайтинг20 заявокЗакрытгод назад
Редактору контентного сайта в связи с запуском нового тематического направления необходима помощь начинающего редактора или контент-менеджера. Объем задачи - подготовка 100-150 типовых статей (в зависимости от активности/способностей помощника) в течение трех месяцев. Процесс подготовки статьи для ...Закрытгод назад
Редактору контентного сайта в связи с запуском нового тематического направления необходима разовая помощь начинающего редактора или контент-менеджера. Объем задачи - подготовка 100-150 типовых статей (в зависимости от активности/способностей помощника) в течение трех месяцев. Процесс подготовки статьи ...Закрытгод назад
Необходимо написать и опубликовать 100 новостных заметок в течение 3-4 месяцев. Это 1-2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем 1 новости: 1,5-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие стран ...Копирайтинг24 заявкиЗакрытгод назад
Редактору контентного сайта в связи с запуском нового тематического направления необходима разовая помощь начинающего редактора или контент-менеджера. Объем задачи - подготовка 100-150 типовых статей (в зависимости от активности/способностей помощника) в течение трех месяцев. Процесс подготовки статьи ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрытгод назад
Необходимо написать и опубликовать 100 новостных заметок в течение 3-4 месяцев. Это 1-2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем 1 новости - 1-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт2 года назад
На этап запуска контентного проекта, предполагающий интенсивную подготовку новых статей, требуется помощник редактора. Объем задачи - подготовка 100-150 статей в течение трех месяцев. Процесс подготовки статьи для помощника редактора состоит из трех этапов. 1. Подготовка ТЗ. Выполняется ...Закрыт2 года назад
Необходимо написать и опубликовать 100 новостных статей до конца зимы 2022. Это 1-2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем 1 новости - 1-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо написать и опубликовать 100 новостных статей до конца сентября. Это 1-2 новости за рабочий день. Предполагаемый объем 1 новости - 1-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие стран на въезд для россиян, авиасообщения ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо нарисовать иконки для разделов форума. Каждая иконка в 2-х вариантах: есть новые сообщения, нет новых сообщений. На форуме порядка 50 разделов. Возможно, не на все из них можно нарисовать тематические иконки, но на большинство ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Компании‚ занимающейся торговлей техникой и аксессуарами для активного отдыха‚ в связи с расширением на постоянную УДАЛЕННУЮ работу СРОЧНО требуется контент-менеджер. По желанию исполнителя в случае проживания в Москве возможна работа в офисе на полную ставку. ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Имеется крупное хранилище файлов, построенное по следующему принципу: - основной (главный) сервер, на котором расположен вебсайт, обеспечивающий навигацию по файлам посредством ХТТП, - несколько серверов-хранилищ, на которых расположены сами файлы, доступ к которым осуществляется по ФТП. Считывание информации ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Для доработки крупного интернет-проекта требуются вебпрограммисты, заинтересованные в хорошей стабильной прибавке к основной зарплате. Работа удаленная, из дома. Оклад сдельный, за каждую выполненную задачу. Задач много, в ближайшем будущем планируется запуск нескольких новых проектов, потому ...Веб-программирование30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо сделать картинки 150х150 с логотипами ряда (10-20 штук, полный перечень будет выдан) известных брендов. Изображения логотипов можно будет взять на официальных сайтах, в хранилищах логотипов или же просто пошерстить по сети через тот же ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Требуется создать качественный баннер формата 120х600 по автомобильной тематике. Можно gif, можно flash. Сроки поджимают. В предложениях указывайте портфолио и срок.Баннеры36 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Требуется создание каталога элементов (справочная база) со следующими характеристиками: 1. Древовидная структура разделов с большим количеством разветвлений (но не более 5 уровней в глубину). 2. Элементы располагаются только на самом нижнем уровне и выводятся списком ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужно БЫСТРО написать программу под Windows XP, которая бы обработала большое количество файлов по определенным правилам. Приложение нужно для выполнения разовой задачи. Программа очень простенькая, хорошему программисту работы на пару-тройку часов. Главное - сделать быстро. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $500
Необходимо собрать коллекцию сайтов для создания узкотематического каталога ресурсов по электронике. Принимаются только сайты, ориентированные на специалистов по направлениям: ремонт, настройка, модернизация, разработка, прозводство электроники и электронных компонентов. Язык русский или английский. Обязательно хорошее описание. ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад