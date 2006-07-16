Vladroman

Роман Vladroman

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 дней назад

ТОП-менеджер. Области профессиональных знаний: интернет, реклама.

Здесь уже ооочень долго. Наверное, со времен, когда Рамблер был большим, а Яндекс маленьким. :-) А может, еще дольше. Но пользуюсь Weblancer редко, для второстепенного бизнеса.

недостаточно оценок
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  • 100 новостных заметок по туризму

    Необходимо написать и опубликовать 100 новостных заметок в течение 3–4 месяцев. Это 1–2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем одной заметки: 1,5–3 тыс. символов. Тематика — туризм. Упор на открытие/закрытие стран ...

    WordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • 100 новостных заметок по туризму

    Необходимо написать и опубликовать 100 новостных заметок в течение 3–4 месяцев. Это 1–2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем одной заметки: 1,5–3 тыс. символов. Тематика — туризм. Упор на открытие/закрытие стран ...

    WordPress
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • 100 новостных статей по туризму

    Необходимо написать и опубликовать 100 новостных заметок в течение 3-4 месяцев. Это 1-2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем 1 новости: 1,5-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие стран ...

    WordPress
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Совместно с редактором подготовить 100-150 статей

    Редактору контентного сайта в связи с запуском нового тематического направления необходима помощь начинающего редактора или контент-менеджера. Объем задачи - подготовка 100-150 типовых статей (в зависимости от активности/способностей помощника) в течение трех месяцев. Процесс подготовки статьи для ...

    WordPress
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Совместно с редактором подготовить 100-150 статей

    Редактору контентного сайта в связи с запуском нового тематического направления необходима разовая помощь начинающего редактора или контент-менеджера. Объем задачи - подготовка 100-150 типовых статей (в зависимости от активности/способностей помощника) в течение трех месяцев. Процесс подготовки статьи ...

    WordPress
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • 100 новостных статей по туризму

    Необходимо написать и опубликовать 100 новостных заметок в течение 3-4 месяцев. Это 1-2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем 1 новости: 1,5-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие стран ...

    WordPress
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Совместно с редактором подготовить 100-150 статей

    Редактору контентного сайта в связи с запуском нового тематического направления необходима разовая помощь начинающего редактора или контент-менеджера. Объем задачи - подготовка 100-150 типовых статей (в зависимости от активности/способностей помощника) в течение трех месяцев. Процесс подготовки статьи ...

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • 100 новостных статей по туризму

    Необходимо написать и опубликовать 100 новостных заметок в течение 3-4 месяцев. Это 1-2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем 1 новости - 1-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие ...

    WordPress
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Помощь в подготовке 100-150 статей

    На этап запуска контентного проекта, предполагающий интенсивную подготовку новых статей, требуется помощник редактора. Объем задачи - подготовка 100-150 статей в течение трех месяцев. Процесс подготовки статьи для помощника редактора состоит из трех этапов. 1. Подготовка ТЗ. Выполняется ...

    WordPress
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 100 новостей по туризму

    Необходимо написать и опубликовать 100 новостных статей до конца зимы 2022. Это 1-2 новости за рабочий день (при 2х выходных в неделю). Предполагаемый объем 1 новости - 1-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие ...

    WordPress
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • 100 новостных статей по туризму

    Необходимо написать и опубликовать 100 новостных статей до конца сентября. Это 1-2 новости за рабочий день. Предполагаемый объем 1 новости - 1-3 тыс. символов. Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие стран на въезд для россиян, авиасообщения ...

    WordPress
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Иконки для разделов форума

    Необходимо нарисовать иконки для разделов форума. Каждая иконка в 2-х вариантах: есть новые сообщения, нет новых сообщений. На форуме порядка 50 разделов. Возможно, не на все из них можно нарисовать тематические иконки, но на большинство ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент-менеджер

    $1000

    Компании‚ занимающейся торговлей техникой и аксессуарами для активного отдыха‚ в связи с расширением на постоянную УДАЛЕННУЮ работу СРОЧНО требуется контент-менеджер. По желанию исполнителя в случае проживания в Москве возможна работа в офисе на полную ставку. ...

    HTML
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сканер файловой системы

    $100

    Имеется крупное хранилище файлов, построенное по следующему принципу: - основной (главный) сервер, на котором расположен вебсайт, обеспечивающий навигацию по файлам посредством ХТТП, - несколько серверов-хранилищ, на которых расположены сами файлы, доступ к которым осуществляется по ФТП. Считывание информации ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вебпрограммист

    Для доработки крупного интернет-проекта требуются вебпрограммисты, заинтересованные в хорошей стабильной прибавке к основной зарплате. Работа удаленная, из дома. Оклад сдельный, за каждую выполненную задачу. Задач много, в ближайшем будущем планируется запуск нескольких новых проектов, потому ...

    PHPJavascriptMySQLHTML
    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поиск и подготовка изображений с логотипами фирм

    $100

    Необходимо сделать картинки 150х150 с логотипами ряда (10-20 штук, полный перечень будет выдан) известных брендов. Изображения логотипов можно будет взять на официальных сайтах, в хранилищах логотипов или же просто пошерстить по сети через тот же ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер 120х600

    $50

    Требуется создать качественный баннер формата 120х600 по автомобильной тематике. Можно gif, можно flash. Сроки поджимают. В предложениях указывайте портфолио и срок.

    Баннеры36 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Объемный каталог элементов (справочная база)

    $1000

    Требуется создание каталога элементов (справочная база) со следующими характеристиками: 1. Древовидная структура разделов с большим количеством разветвлений (но не более 5 уровней в глубину). 2. Элементы располагаются только на самом нижнем уровне и выводятся списком ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа для обработки группы файлов (Срочно!)

    $100

    Нужно БЫСТРО написать программу под Windows XP, которая бы обработала большое количество файлов по определенным правилам. Приложение нужно для выполнения разовой задачи. Программа очень простенькая, хорошему программисту работы на пару-тройку часов. Главное - сделать быстро. ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Поиск и подготовка материала для каталога сайтов

    $500

    Необходимо собрать коллекцию сайтов для создания узкотематического каталога ресурсов по электронике. Принимаются только сайты, ориентированные на специалистов по направлениям: ремонт, настройка, модернизация, разработка, прозводство электроники и электронных компонентов. Язык русский или английский. Обязательно хорошее описание. ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
temash
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Поиск и подготовка изображений с логотипами фирм
Сотрудничеством доволен. Работа оплачена быстро и в соответствии с договоренностью.
Сделано быстро и качественно. Отличная работа.
Ответный отзыв
filinov
Денис 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-1)
$50
10 баллов
18 лет назад
Программа для обработки группы файлов (Срочно!)
Четко сформулированное ТЗ. Оплата полностью и без задержек. Только положительные впечатления.
Сделал все, что нужно, и даже больше. Высший балл.
Ответный отзыв