Опыт работы около 9 лет.
- Разработка сайтов "под ключ"
- Дизайн и верстка сайтов:
- сайты визитки,
- корпоративные сайты,
- интернет магазины
- Логотипы
- Фирменный стиль
- Полиграфия
Работаю с предоплатой - 50% или через Сервис Безопасных Сделок!
Портфолио
- 88cigar.com240 просмотров
- WMA Music243 просмотра
- Bloom411.com231 просмотр
- MCI Media227 просмотров
- Erudite Plus195 просмотров
- Erudite Plus208 просмотров
- Erudite Plus194 просмотра
- Камелия250 просмотров
- 3 вариант этикетки для ТМ «АННИНСКИЕ ПРОДУКТЫ"280 просмотров
- 2 вариант этикетки для ТМ «АННИНСКИЕ ПРОДУКТЫ"221 просмотр
- 1 вариант этикетки для ТМ «АННИНСКИЕ ПРОДУКТЫ"368 просмотров
- Кетчуп вкладыш186 просмотров
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
Сделано быстро и качественно. Отличная работа.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Работа оплачена быстро и в соответствии с договоренностью.
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $100
от 2 дней
#458
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2000
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нет отзывов
от $300
от 7 дней
#5878