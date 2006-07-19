Опыт работы около 9 лет.

- Разработка сайтов "под ключ"

- Дизайн и верстка сайтов:

- сайты визитки,

- корпоративные сайты,

- интернет магазины

- Логотипы

- Фирменный стиль

- Полиграфия

Работаю с предоплатой - 50% или через Сервис Безопасных Сделок!