temash

Артем Шашкин temash

 
44 годаУкраина/Бахмут
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Опыт работы около 9 лет.

- Разработка сайтов "под ключ"

- Дизайн и верстка сайтов:

- сайты визитки,

- корпоративные сайты,

- интернет магазины

- Логотипы

- Фирменный стиль

- Полиграфия

Работаю с предоплатой - 50% или через Сервис Безопасных Сделок!

Верстка сайта
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Отзывы заказчиков
Vladroman
Роман 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Поиск и подготовка изображений с логотипами фирм
Сделано быстро и качественно. Отличная работа.
Сотрудничеством доволен. Работа оплачена быстро и в соответствии с договоренностью.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $100
от 2 дней
#458
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2000
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#5878