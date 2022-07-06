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Закрыт12 заявок454 просмотра

Всем доброго дня.

Необходимо донаполнять сайт интернет-магазина, сайт на админке megagroup.

Примерно 70 sku.

Картинки, описания (вышлю), заполнить Seo-параметры, параметры для маркетплейса (Яндекс).

Напишете бюджет и сроки.

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