Нужно разместить объявления на авито.

10 дней подряд по 50-100 объявлений.

Мебельный магазин.

Фотографии и текст предоставлю.

Можно делать с ПК или с мобильного устройства из приложения авито.

Порядок действий

0. Подготавливаем фотографию (нужно уникализровать, можно оптом). Фото из магазина.

1. Добавляем 3-4 фото

2. Пишем название товара (будет на фотографии с ценником)

3. Вставляем универсальный текст

4. Указываем цену

5. Повторяем это несколько раз.

На одно объявление уходит примерно 2-3 минуты.

Задание не сложное, но нужно делать это в первой половине дня и в районе обеда. Примерно 1,5 - 2,5 часа потребуется на второй день, первый день может 3 часа, так как нужно будет наловчиться.

Благодарю 