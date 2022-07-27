Разместить объявлении на авито

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Завершен12 заявок636 просмотров

Нужно разместить объявления на авито.

10 дней подряд по 50-100 объявлений.

Мебельный магазин.

Фотографии и текст предоставлю.

Можно делать с ПК или с мобильного устройства из приложения авито.

Порядок действий

0. Подготавливаем фотографию (нужно уникализровать, можно оптом). Фото из магазина.

1. Добавляем 3-4 фото 

2. Пишем название товара (будет на фотографии с ценником)

3. Вставляем универсальный текст

4. Указываем цену

5. Повторяем это несколько раз.

На одно объявление уходит примерно 2-3 минуты.

Задание не сложное, но нужно делать это в первой половине дня и в районе обеда. Примерно 1,5 - 2,5 часа потребуется на второй день, первый день может 3 часа, так как нужно будет наловчиться.

Благодарю 

3 года назад
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

Marat200402
Марат 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
$7
10 дней
Escrow
Марат большой молодец. Всё делал вовремя и в срок. Оплату тоже проконтролировал, чтобы всё было в срок. очень похвально. Задачу выполнил в полном объёме без лишних вопросов. Оперативно и аккуратно. Всегда был на связи, даже вечером. Однозначно рекомендую. Благодарю 🙏🏼
Спасибо за сотрудничество, рекомендую как заказчика!

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Marat200402
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