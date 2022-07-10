Перенести описание товаров в интернет магазине virtuemart

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Закрыт9 заявок409 просмотров

Здравствуйте!

Нужно перенести описание товаров с поля краткое описание в поле описание товара, а также где есть кириллический алиас, удалить его и пересохранить товар. Всего 1150 товаров

3 года назад
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